La giunta arruola quattro agenti di polizia locale

Continua a Pioltello il piano di potenziamento della macchina comunale, la giunta pronta ad arruolare quattro agenti di polizia locale. Servono età compresa fra ai 18 e i 35 anni, il diploma e la patente "B". Si tratta dunque di un ulteriore tassello del piano di assunzioni lanciato dall’amministrazione nel 2022, 27 ingressi nel triennio fra turn-over - sostituzione di pensionati - e risorse in arrivo per irrobustire l’organizzazione.

Fra i settori più interessati, proprio i vigili, dopo il comandante è arrivato il tempo di un’altra iniezione di energie fresche. Alla fine, a conti fatti, sarà rinnovato quasi il 20% dell’organico. "Un’operazione senza precedenti", ha detto il vicesindaco con delega alla partita, Saimon Gaiotto. I dipendenti in pratica oggi sono 132, "in netto calo negli ultimi anni a seguito del blocco delle assunzioni varato a livello nazionale". La città dunque scommette sui giovani, fra i sedici amministrativi da inserire in contratto di formazione lavoro otto, infatti, avranno meno di 32 anni.

Bar.Cal.