La furia dell’acqua e del vento: "Prima i violenti nubifragi estivi poi è arrivato anche il ciclone"

"Sono stati registrati 50 millimetri di acqua in un giorno: la stessa quantità è scesa meno di 48 ore prima. Praticamente in due notti ha piovuto come in tutta la primavera". L’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Marco Pozza inizia così a raccontare i danni che ha portato il maltempo dei giorni scorsi, quando Milano e hinterland sono stati colpiti dal ciclone Ciaran che ha portato piogge intense e raffiche di vento. Le conseguenze sono state vissute da tutto il territorio e il conto dei danni non è da poco. "Quest’anno non c’è pace a Cesano sul fronte climatico - sottolinea Pozza -. Dopo le tempeste estive anche il ciclone è passato a farci visita, portando abbondanti piogge e vento. Abbiamo valutato i danni, attraverso il lavoro congiunto di ufficio tecnico e scolastico, che hanno evidenziato l’acuirsi di una serie di problematiche, soprattutto legate a infiltrazioni causate dalla quantità d’acqua caduta". Sono stati diversi i sopralluoghi effettuati e altri seguiranno nei prossimi giorni.

"Gli operatori dell’appalto alla manutenzione - spiega l’assessore - sono già stati incaricati di intervenire, riportando così l’utilizzo ordinario degli spazi, prima di tutto quelli scolastici che hanno subito infiltrazioni". Un sopralluogo specifico nel sottotetto e sulla copertura della biblioteca ha "portato alla luce che i colpi di vento hanno peggiorato lo stato delle tegole: ora bisogna programmare un intervento di riordino il prima possibile, così come per la Città del gioco - ancora Pozza -. Sono già state risolte, invece, le problematiche nell’ambulatorio al centro civico Turati e al centro cottura". Per quanto riguarda i cortili nelle scuole, l’agronomo è al lavoro per programmare o proseguire gli interventi di potatura, pulizia ed eventuali abbattimenti. "Le raffiche - conclude Pozza - hanno causato cadute di alcuni rami nei cortili e stiamo predisponendo la messa in sicurezza. Stiamo lavorando su tutto, anche sui tombini intasati e su ogni criticità riscontrata".