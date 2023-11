La furia dell’acqua abbatte alberi e cavi. Isola Ponti resta al buio

La furia dell’acqua a pochi metri e ieri mattina la ciliegina sulla torta: gli alberi abbattuti dalla burrasca del primo mattino portano con sè i cavi sospesi, Isola Ponti senza elettricità. Fra gli edifici per alcune ore "al buio" Villa Maggi Ponti, la sontuosa dimora fluviale che ospita lo storico ristorante e albergo Julia. Problema temporaneo. Sul posto, in mattinata, sono arrivati i tecnici dell’azienda elettrica: "Un intervento fortunatamente tempestivo - così il titolare del complesso Cristian Colombo - perché sinceramente eravamo preoccupati. Hanno detto che entro breve metteranno in funzione un gruppo elettrogeno, che consentirà il ripristino del servizio. Per la riparazione completa del guasto occorrerà però una settimana". Danno effetto collaterale del temporale mattutino, che, per lunghi minuti, ha "spazzolato" la zona dell’Adda, provocando la caduta di piante e arbusti. Fra questi, alcuni pioppi dell’alzaia fluviale in zona Traversino, rovesciati dal vento e schiantati nel campo, che nella caduta hanno portato con sé i cavi dell’alta tensione. L’allarme in mattinata: "Siamo senza luce e riscaldamento". Tutta l’area di Isola Ponti è nella lista di quelle, a livello fiume, maggiormente a rischio di danno da esondazione.

Il traversino, la spiaggia estiva di cassanesi e non, è già completamente invaso. Poco lontano dal ristorante, dove l’alzaia ospita un baretto in legno a sua volta molto frequentato, il fiume in piena corre a cascata sulle sponde, regalando uno spettacolo suggestivo. Chi conosce bene l’Adda non si allarma: "È alto, ma non abbastanza da far danno - così Colombo - . Abbiamo dei “punti sentinella” sulle sponde: sono ancora fuori acqua". Cordoni e nastri posizionati dalla protezione civile e dalla polizia locale stabiliscono che l’intero tratto è off limits. Così come, da ordinanza, parco del Pignone e Isola Borromeo, quest’ultima recintata e con cancello chiuso.

M.A.