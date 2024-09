A grande richiesta, “La forza delle donne“ concede il bis. La scorsa edizione dell’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra alcune professioniste, è stata un successo. Tanta partecipazione ed entusiasmo tra le giovani e le donne che hanno preso parte agli incontri del progetto “La forza delle donne“, creato grazie a un’idea della maestra di danza Patrizia Cribiori che ha anche un’associazione, “Ugualmente artisti“, con l’obiettivo di far esprimere attraverso il canto, il ballo e la recitazione bambini e giovani con disabilità. "La “Forza delle donne“ è stata un’esperienza unica ed emozionante – ricorda Cribiori –, per questo abbiamo deciso di riproporla, ampliando l’offerta. Si tratta di incontri fatti da donne per le donne: è possibile partecipare dai 18 anni in su, senza limiti. Esperienze emozionali attraverso il colore, la musica, il movimento, le riflessioni e i sorrisi, ma anche interazioni con tutto il gruppo per creare un vortice di energia positiva con altre donne straordinarie, condividendo la propria passione in un ambiente accogliente e inclusivo".

Gli incontri inizieranno nelle prossime settimane ma sono già aperte le iscrizioni (al numero 3391788094) per gli appuntamenti che si svolgono allo “Studio danza e oltre“ di viale Lombardia. Lo scopo del progetto è seguire gli incontri con le professioniste, le docenti, ognuna esperta nel proprio campo, e poi condividere l’esperienza insieme alle altre partecipanti, dove ognuna può esprimere se stessa e ciò che vuole raccontare. L’insegnante Stefania Belotti si occuperà di “immersioni nella musica“, Marinella Boverio parla di “libertà espressiva“, Alessia De Feo di naturopatia e massaggio ayurvedico, Silvia Schembari è esperta di “forest bathing“, immersioni nella natura. E ancora, Valentina Saronni affronta temi legati alla sessualità, mentre Chiara, in arte “La coda del gatto“, propone laboratori artistici con la creazione di gioielli, alla scoperta della propria creatività e manualità. Saranno proposti anche appuntamenti di “mental coaching, mindfulness e psicologia positiva“.

La maestra di danza Cribiori, che si definisce "portatrice sana di felicità in movimento", spiega che "ogni donna ha la propria forza e condividerla con altre donne è la cosa più importante, per se stesse e per le altre, che si possa fare. Attraverso esperienze che ci vedono protagoniste, ognuna con la propria unicità – conclude –, vogliamo valorizzare ciò che ognuna di noi ha dentro, per un viaggio emozionale che esplora ogni campo".