La Fondazione. Nord Milano compie 18 anni

Festeggia lo storico traguardo dei 18 anni snocciolando cifre sui fondi raccolti e progetti realizzati a favore delle comunità del Nord Milano. È la Fondazione Comunitaria Nord Milano, una delle 16 del sistema creato da Fondazione Cariplo, che opera nell’aree Nord (sestese-cinesellese) e Nord Ovest (rhodense-bollatese) per un totale di 23 Comuni. Solo nel 2023 la Fondazione ha sostenuto 71 progetti per 917mila euro, nel 2024 sono stati erogati 910mila euro e avviati nuovi progetti per rispondere alle nuove emergenze del territorio, da quella abitativa con il bando Ti accompagno a casa che ha destinato 266mila euro a quattro progetti per sostenere le spese dell’abitare al progetto Seconda Stella che ha già accompagnato alcune donne al recupero di una vita indipendente in due alloggi sottratti alla criminalità organizzata. Tra quelli più innovativi ci sono Futuro Prossimo Sostenibile e Nord Milano Solidale.

"Non a caso - commenta la presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Paola Pessina - il primo dedicato ai giovani che sono usciti dalla pandemia disorientati e ansiosi sul futuro proprio e del pianeta e che connette scuole, aziende e terzo settore. Il secondo a contrastare le tante povertà, che nel Nord Milano hanno il volto di famiglie ma che non riescono a far quadrare i conti, tra un costo della vita troppo alto e un reddito troppo basso, nonostante l’occupazione che trovano facilmente, ma né stabile né adeguatamente remunerata. Ma quello che colpisce, nel Nord Milano, è la quantità di energie che gli attori in campo (istituzioni, realtà non-profit, aziende) mettono a disposizione, per incanalarle sugli obiettivi in modo efficace: e la Fondazione si colloca proprio lì, a sostenere ogni possibile connessione utile".

Roberta Rampini