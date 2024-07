La ferramenta ultracentenaria: "Sopravvissuti a due Guerre e ai magazzini del fai da te"

Ha resistito a due guerre, alla pandemia, alla crisi economica e ai grandi magazzini del fai da te: il ferramenta Negri ha compiuto 115 anni ed è la più antica bottega del sud Milano e una delle più storiche di tutta la Città metropolitana.

Regione Lombardia ha premiato i titolari delle attività storiche del territorio e fra queste c’è il ferramenta di via Matteotti. I riconoscimenti sono andati in particolare, 311 negozi storici, 135 locali storici e 161 botteghe artigiane. "L’elenco racchiude un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante e il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostra regione", spiegano da Regione Lombardia.

E il negozio gestito da Giacomo Negri e dalla moglie Cristina Taveggia racchiude tutto questo. Il nonno era di Cascina Conigo, frazione di Noviglio e si trasferì a inizio del secolo scorso a Binasco. "Mio nonno iniziò con l’attività di fabbro e meccanico e aprì un’officina. Era qui nel cortile che si trova alle spalle del negozio. Riparava macchinari agricoli e al contempo vendeva pezzi di ricambio e ferramenta, ma anche forbici per tosare le pecore e altri strumenti. Una lunga storia cominciata a Binasco e passata indenne dalle due Guerre anche quando uno dei figli del capostipite, Gaetano finì in guerra e poi venne imprigionato fino al 1946.

A testimonianza delle professionalità dei Negri anche una lettera del senatore Santelli risalente agli anni ’50. "Anche i bombardamenti non avevano toccato il centro della città, ma solo alcuni edifici a inzio della via". Giacomo ha anche vinto la concorrenza dei grandi centri commerciali del fai da te.

"Molti comprendono che noi offriamo sia competenza che prezzi concorrenziali per cui siamo convinti di poter continuare a svolgere anche in futuro un importante compito per la nostra clientela". Per questo la famiglia Negri da oltre cent’anni ha un motto: "A Binasco si dice quando qualcuno cerca un pezzo prticolare, un ricambio raro, una vite strana: vai dal Negri trovi tutto. È un motto che ci portiamo avanti da sempre con orgoglio".