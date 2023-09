La Fcd Rhodense festeggia 110 anni: "Siete il nostro punto di riferimentoin campo sportivo e sociale"

di Roberta Rampini

Sullo schermo gigante scorrono centinaia di foto, anche in bianco e nero. Sul palco sfilano le ragazze della squadra femminile che parteciperà per la prima volta al campionato di Promozione Figc. E subito dopo i giocatori della Prima squadra maschile, una rosa rinnovata che punta all’Eccellenza. Un glorioso passato e futuro pieno di auspici e progetti sono stati i protagonisti lunedì sera al teatro civico Roberto De Silva dell’inizio dei festeggiamenti per i primi 110 anni di attività della Fcd Rhodense, la società di calcio di Rho. La platea era "una macchia arancione" (colore societario), come l’ha definita il sindaco Andrea Orlandi, fatta di centinaia di ragazzi e ragazze, allenatori e collaboratori. Calcio e solidarietà, tanta, come sempre, con la consegna di tre assegni da 500 euro ciascuno per sostenere altrettanti progetti a favore di persone meno fortunate: l’associazione Sesamo di Rho che organizza attività sportive per i diversamente abili, I Bindun di Como, sostenuta dallo zio Beppe Bergomi (presente in sala) e SOStegno, l’associazione che promuove la ricerca scientifica sul diabete di tipo 1 della quale fa parte anche Massimo Ambrosini (collegato in video), ex Milan, papà di Alessandro al quale è stata diagnosticata questa malattia autoimmune. "Quello che avete raggiunto è un traguardo importante, in città siete un punto di riferimento per il ruolo sociale e sportivo che avete - afferma il sindaco - siete l’unica società che nel suo logo ha la corona simbolo di Rho: voi siete ambasciatori della nostra città quando andate in giro a giocare". Progetti e numeri: 22 squadre dai pulcini alla Promozione, 400 atleti, 35 allenatori e 50 tra dirigenti e collaboratori. A scrivere una nuova pagina della storia della Rhodense, dallo scorso luglio, c’è il nuovo presidente Antonio Dito, "il nostro obiettivo è quello di riportare la società ai vertici calcistici di una volta e favorire la partecipazione allo sport di tutti i ragazzi". Infine è toccato a un commosso Massimo Pasquetti, direttore generale, presentare la seconda edizione del Memorial Renzo Tagliaferri che si svolgerà domenica 24 settembre per la categoria pulcini 2013 e domenica 1 ottobre per la categoria Pulcine miste calcio femminile. "Intitolare un torneo giovanile a Tagliaferri è stato il modo migliore per ricordare un uomo che ha dedicato la vita al calcio", conclude Pasquetti.