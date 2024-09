La Divina Commedia quasi “a fumetti“ nelle illustrazioni dei fratelli Gregori

Dante Alighieri al centro della sagra cittadina di Pozzuolo Martesana organizzata dall’associazione Cardinal Peregrosso in collaborazione con Pro Loco e associazioni di altri due Comuni, Cassano d’Adda e Inzago. Tre città unite per tenera alta la fertilità culturale del nostro territorio. Più di una le iniziative al loro attivo negli ultimi anni. Nel 2022 evento per 140°anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi con testimonianze e documentazioni; nel 2023, anno manzoniano, la presentazione di una antologia di brani da “I Promessi Sposi“ e la riproduzione della “Sperada“. Quest’anno, nell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, sulla Divina Commedia. La chiesa di San Francesco di Pozzuolo Martesana, monumento nazionale, fino al 15 settembre è lo scenario della mostra sulla Divina Commedia. L’esposizione presenta illustrazioni dei fratelli Gregori, Nino e Silvio, e quelle di Salvador Dalì.

A disposizione dei visitatori, ci sono poi numerosi volumi sull’opera di Dante Alighieri messi a disposizione da Stefano Bianchessi, presidente dell’associazione Cardinal Peregrosso. Ad aprire gli interventi nella serata della presentazione di venerdì il professor Dario Riva, che ha raccontato la Divina Commedia sottolineano la straordinaria capacità dei due illustratori, i fratelli Gregori, nell’evidenziare personaggi e scenari creati da Dante Alighieri. È stata poi la volta del professor Silvano Pirotta: a lui il compito di illustrare l’astronomia ai tempi di Dante partendo da quel verso finale dell’Inferno “E quindi uscimmo a riveder le stelle“. Il professor Claudio Cassinotti ha presentato il suo libro “Appunti per avvicinarci a Dante Alighieri“ con illustrazioni curate dal dottor Luigi Cernuschi, due cassanesi appassionati conoscitore della storia. Il volume nasce dalla volontà dell’autore di far conoscere Dante Alighieri, il suo mondo e le sue opere in modo divulgativo. Stefano Dati