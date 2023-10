La denuncia: gioielli rubati nell’hotel

I carabinieri della Compagnia Duomo stanno indagando sulla denuncia di una settantenne residente nel Principato di Monaco, che ha riferito che qualcuno le avrebbe rubato gioielli per 700mila euro dalla suite di un notissimo albergo del Quadrilatero della Moda. L’anziana ha raccontato di aver soggiornato da martedì a sabato della scorsa settimana in una camera del lussuoso hotel a due passi da via Monte Napoleone e di aver chiuso la trousse con i preziosi nella cassaforte della stanza. Peccato che al momento di partire non l’abbia più trovata. Tuttavia, la donna non ha segnalato subito l’episodio, ma è prima rientrata a Montecarlo per accertarsi che i gioielli non fossero rimasti nell’abitazione di residenza. Quando ha avuto la certezza che i preziosi erano effettivamente spariti, è tornata in città e si è rivolta ai militari, che ora stanno scandagliando le telecamere a caccia del presunto ladro.