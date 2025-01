La denuncia di un genitore sui social: hanno tentato di rapinare mio figlio dodicenne

"Tentata rapina a mio figlio dodicenne", il racconto choc di un genitore su fb. Ora le indagini delle forze dell’ordine sono in corso. "In quell’area ci sono telecamere – ha detto ieri mattina il comandante della Polizia locale Pierni –. Stiamo procedendo agli accertamenti del caso". Il racconto di un genitore su un gruppo gorgonzolese suscita scalpore. Teatro della tentata rapina la centralissima zona fra piazza Italia e piazza della Repubblica. "Una ragazza – così il racconto – ha attirato mio figlio sotto i portici facendogli domande incomprensibili. Quando si è avvicinato sono usciti due ragazzi con il passamontagna, e gli hanno chiesto soldi. Lui è riuscito a divincolarsi, loro si sono dileguati". Poi la descrizione degli autori. "Se qualcuno dovesse riconoscerli, contattateci". Dopo la denuncia, l’avvio delle indagini. L’appello ai cittadini, ancora una volta, del comandante della Polizia locale: "Nulla contro i social, ma si seguano subito le vie ufficiali. Per le indagini il fattore tempo è fondamentale".

M.A.