La Costituzione in dono ai ragazzi: "Lezione sui diritti fondamentali"

La sindaca regala la Costituzione agli studenti delle medie Iqbal Masih e Mattei Di Vittorio, lezione di diritti e doveri per tutti. Lavoro e istruzione al centro dell’appuntamento prima della pausa natalizia, ragazzi, insegnanti e i presidi Salvatore Longobardi (nella foto) e Alessandro Fanfoni hanno ricevuto la Carta con una dedica di Ivone Cosciotti. "Ve la dono con l’affetto con cui si regala un libro caro a una persona importante: qui ci sono i valori e gli ideali per i quali tanti giovani italiani hanno dato la vita. Libertà e giustizia ne sono le ispiratrici, uguaglianza ed equità, gli obiettivi. Siate degni eredi di questa meraviglia". La cerimonia è stata accompagnata da un excursus storico, dal voto alle donne all’Assemblea costituente fino al sacrificio di tanti morti in guerra per poter arrivare a scrivere la prima legge che la sindaca ha definito "la più importante per ciascuno di noi, perché contiene i valori fondamentali del nostro Stato". L’attenzione si è concentrata su due articoli – il primo e il terzo – "dove ci sono i messaggi più significativi" ha spiegato Cosciotti: "La centralità del lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica, il concetto di uguaglianza e l’impegno delle istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono di avere le stesse opportunità".