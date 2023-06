La Corte dei Conti: "Continuiamo a vigilare sul Pnrr" interviene il Presidente Carlino

"Sono certo che vi sia la piena consapevolezza che l’attuazione del Pnrr richieda l’impegno e il contributo di tutti, ciascuno nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, ben definite dalla nostra Costituzione. La Corte dei Conti continuerà a fare la propria parte". Il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino (nella foto) chiude così il suo intervento al convegno “Pnrr, il controllo: motore del rilancio del Paese’’ all’Università Cattolica, un intervento in cui ha voluto far sapere al Governo Meloni, dopo le polemiche degli ultimi giorni, che la magistratura contabile non farà passi indietro e continuerà a vigilare sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Il controllo della Corte dei Conti sull’attuazione del Pnrr, pur nell’ipotesi di approvazione definitiva degli emendamenti (del Dl Pubblica amministrazione, ndr), continuerà ad essere proficuamente esercitato, anche in corso di esercizio – ha spiegato Carlino – . Il controllo avverrà con le modalità di cui all’articolo 3 comma 4 della legge 20 del ‘94 richiamato dall’articolo 7 del dl 77 del 2021", dunque, "mediante il cosiddetto controllo sulla gestione". Presente in Cattolica anche il governatore lombardo Attilio Fontana: "Non voglio entrare nel merito della scelta fatta dal Governo sul controllo concomitante della Corte dei Conti, ma credo che sarebbe opportuno instaurare una nuova collaborazione più stringente tra l’istituzione e la Corte".

Massimiliano Mingoia