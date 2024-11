La comunità del Mercato Wagner. In saletta corsi ed eventi per tutti

Il Mercato di Wagner lancia la propria Community! Sconti, consegne a domicilio e una comunità di riferimento reale. Il primo Mercato comunale coperto della città, fondato nel 1929, diventa anche il primo a instaurare con i clienti un rapporto che va oltre la tradizionale spesa di qualità.

Tra le novità: il rinnovo della saletta aperta ai clienti, con dedica ai compianti Fabio Mosca e Ottavio Langelli, amici del mercato che non ci sono più. Nel mese di ottobre, grazie all’accordo con Divani&Divani by Natuzzi, lo spazio è progressivamente divenuto un punto di incontro sempre più importante per eventi, relax, corsi, momenti di informazione e di socializzazione. Il programma, consultabile sul sito (mercatocomunalewagner.com), sui canali social e disponibile nella stessa saletta sullo schermo preposto, è molto ricco e vario: corsi sull’educazione cinofila ed eventi per gli appassionati di uncinetto si alternano a feste per bambini come quella – riuscitissima – di Halloween o la prossima prima di Natale.

Ma il Mercato di Wagner, come sempre, ha un occhio particolare per la sua clientela. Da qui, la collaborazione con la Fondazione Ravasi Garzanti e Voice Italia, la comunità digitale che affronta le sfide quotidiane legate al tema dell’invecchiamento; versione italiana di quella che ha spopolato in Inghilterra a partire dal Mercato di Newcastle.

La Community del Mercato di Wagner vivrà di grandi momenti di socializzazione, in saletta come all’esterno: in arrivo domeniche sulle piste di sci, biglietti scontati per teatri e volley e altro.

In più offrirà risposte ai bisogni delle persone anche attraverso un contatto Whatsapp sempre attivo e convenzioni con i negozi del quartiere, perché l’intento è coinvolgere tutta la zona.

Per approfondire basta dare un’occhiata sul sito zonawagner.it, estensione del classico e principale mercatocomunalewagner.com, che resta punto di riferimento di tutte le iniziative del Mercato.

Zona Wagner è stata fondata nel 2024 per creare una rete tra cittadini, commercianti, realtà no profit del Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli - De Angeli e le istituzioni cittadine e non. Promuove lo sviluppo commerciale del quartiere e il rapporto tra i cittadini cui veicola veri e propri servizi di Welfare.

Red.Mi.