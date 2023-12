La città si colora fra il Christmas Village e la banda in centro

Aspettando il Natale, il territorio si colora di luci e di colori. Due sono gli eventi in questo weekend. Al Villaggio Ambrosiano oggi, dalle 10.30 alle 19 lungo via Tripoli, che diventerà un’isola pedonale, ci sarà il "Christmas Village 2023" con mercatino natalizio, animazioni e laboratori a cura della Croce Rossa di Paderno, giochi per bambini, Babbo Natale e la cassetta dove imbucare le letterine. A cura dei cittadini, commercianti e associazioni del quartiere Ambrosiano. Domani, invece, ci sarà "Un Natale di Pace", la festa di via Roma. Dalle 9 alle 18, ci saranno le bancarelle degli hobbisti, i laboratori per i biscotti, le aree gioco e i gonfiabili per i bambini; i negozi resteranno aperti. Alle 15 si esibirà la Banda "Santa Cecilia" di Palazzolo. L’iniziativa è a cura dei commercianti di via Roma e del Distretto urbano del Commercio.