"La città secondo i ragazzi", pronto il nuovo baby-consiglio di Cernusco, a guidarlo una sindaca, Giuditta Cosentino, vice Andrea Amabile. In aula gli studenti eletti nei tre istituti della città: Montalcini, Hack e Aurora, affiancheranno i grandi con il loro lavoro "disegnando un progetto a misura di giovani". Un’esperienza consolidata di partecipazione, il programma è cominciato 9 anni fa. "È un emozione vedervi qui nella casa della democrazia", ha detto la vicesindaca Paola Colombo, avviando i lavori della seduta. Poi, i giovani consiglieri si sono presentati ufficialmente, ora, dopo le elezioni, comincia il lavoro sul campo, d’analisi che porterà a proposte concrete da realizzare. Una delle ultime portate a termine dal Consiglio dei ragazzi appena scaduto è andata in scena proprio nei giorni scorsi con la piantumazione dell’albero della pace, una quercia nel Giardino della Pace in via don Sturzo. "Il mio obiettivo è quello di migliorare la città e sono sicura che riusciremo a fare del nostro meglio" ha detto la neo prima cittadina nel primo discorso ufficiale. Ventidue i consiglieri eletti, ai quali è stato donato un attestato di insediamento: resteranno in carica due anni. Sono Christian Destefani, Sara Napoli, Inanna Dechiara, Matteo Lombardi, Pietro Erba, Arianna Cavallaro, Alessio Lanfranchi, Alice Di Massimo, Stella Allegretta, Giulia Negri, Simone Greco, Mattia Gaviraghi, Nicole Giacomazzi, Elia Mandrini, Umberto Zapparoli, Cecilia Mangiarotti, Bisma Ullah, Tommaso Amoruso, Lorenzo Pensotti, Zoe Alberti, Giorgio Mastantuono, Giorgia Zapparoli. A tutti gli auguri di buon lavoro di Colombo e dell’assessore all’Istruzione Marco Erba. Ambiente, inclusione, diritti sono tra i tempi più cari da sempre al consiglio dei giovani.Bar.Cal.