La Cina tra volontà di dominio e revisione del confucianesimo

Riccardi

Il Presidente Xi Jingping è netto. Taiwan è un territorio che deve ricongiungersi alla madre patria. La sua apodittica affermazione non è recente. Risale dalla guerra civile (1927-1947) che vide lo sconfitto Chiang Kai-shek riparare nell’isola proclamata repubblica della Cina, detentrice fino al 25 ottobre 1971, del seggio delle Nazioni Unite del quale fu uno dei fondatori e membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Nel 1949 il Partito Comunista, al potere nel Continente, dichiarò la fondazione della Repubblica Popolare, secondo la quale, il suo era l’unico legittimo governo del Dragone. Una volta poi riconosciuto dagli Usa e dall’Occidente entrò a far parte dell’Onu e del Consiglio di Sicurezza, spodestando la già Isola di Formosa. Fatta questa breve premessa è spontanea la domanda. Il tentativo, politico o militare, dela Cina di ricomprendere nel proprio territorio Taiwan rappresenta un pericolo o un’opportunità? La Cina è un continente con un DNA confuciano. Cultura presente nella gente, anche inconsciamente. Il regime per mantenere la presa sulla regione (ma quante Cina ci sono?) tende a modificare l’insegnamento millenario del suo maestro filosofo. Impresa ardua cosi come il ritorno della isola sotto la sovranità continentale. Riteniamo che una conquista manu militari possa costituire un boomerang. Con risvolti dannosi per lo sviluppo economico-commerciale interno, ritorno alla fame, ed internazionale. Blocco di molte transazioni. Con il riaccendersi di vecchie domestiche dispute secolari. Agire politicamente richiede tempo. Tanto. Riconoscendo alla Cina grande pazienza, senza limiti, questo, per il suo modo di pensare non rappresenta ostacolo e può costituire rispetto ad un conflitto una opportunità.