La Banda diventa un fumetto. A colorarlo pensano gli alunni

Celebrazioni storiche per la Banda musicale che compie 225 anni. Nel nutrito cartellone degli eventi figura anche il lancio del un nuovo logo della banda. Il programma prevede poi il concertone di giugno che farà ritorno nella suggestiva cornice di Villa Borromeo. Ci sarà una mostra, prevista per la festa patronale di ottobre, che racconta la storia della banda. Nel periodo della sagra cittadina di ottobre è previsto inoltre lo spettacolo con musiche dedicate alla Grande Guerra mentre il concerto di Natale chiuderà la serie degli eventi. Non mancano iniziative per coinvolgere le nuove generazioni. Le scuole elementari e medie di Cassano lavoreranno su progetti creativi dedicati alla storia della banda. Tra le iniziative della scuola spicca quella di cinque classi della scuola elementare Quintino Di Vona con l’idea originale di trasformare i componenti della banda in fumetti da colorare. Fondata nel 1800, oggi la banda conta 40 musicisti, un mix generazionale che unisce ottantenni con più di trent’anni di esperienza nella banda e giovani talenti adolescenti. Alla guida il presidente Andrea Mapelli e il capo banda Roberto Brambilla, figure chiave nel continuare l’istituzione della banda. "Tra i protagonisti da ricordare - così il presidente - spicca Giuseppe Radaelli, conosciuto da tutti come "Pinola", storico capo banda del secolo scorso. Nato nel 1900, Pinola iniziò a suonare nel il tamburo e poi il trombone. Scomparso nel 1982, Radaelli rimane nel cuore della comunità come il capobanda per eccellenza". Stefano Dati