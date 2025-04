La “action figure” di Colombo: "Sindaco, leghista e scout"

L’action figure spopola anche in provincia. Il mondo dell’intelligenza artificiale ha dato vita a una moda che sta conquistando tutti i social e non solo. In questi ultimi periodi si sta, infatti, assistendo all’esplosione delle action figure personalizzate, un trend innovativo che trasforma volti noti in gadget in formato supereroe alla pari di quelli che siamo abituati a vedere esposti nelle edicole o negozi di giocattoli.

Tutto nasce da appassionati del web conoscitori dell’arte digitale che sfruttano strumenti di intelligenza artificiale per creare versioni stilizzate di politici e personaggi noti. L’idea è semplice: prendere figura e caratteristiche legate al personaggio, enfatizzarli con un pizzico di ironia e inserire poi il risultato in un contesto da fumetto o fantasy. Ed ecco apparire il sindaco con i simboli del suo partito politico, ma anche con loghi che ricordano il suo legame al mondo degli scout. Non mancano i personaggi legati allo sport come il presidente del Canoa e kayak club di Cassano d’Adda Silvano Tresoldi, raffigurato con gli strumenti per l’attività canoista e quella del tempo libero. Dietro a tutto questo c’è solo divertimento e apprezzamento per la combinazione tecnologica sulla creatività legata a personaggi e tradizione. Sembra quindi che, grazie all’intelligenza artificiale, si sia trovato un modo originale per raccontare sé stessi e per farlo con un tocco di magia. E chissà, magari un giorno anche noi potremmo trovare la nostra versione "pupazzo-supereroe" da immaginare tra gli scaffali dell’edicola sotto casa. Il futuro, in fondo, è sempre pieno di sorprese.

Stefano Dati