La 21enne Giulia Gramazio alla finale di Sanremo

C’è anche una ragazza di Buccinasco, la 21enne Giulia Gramazio, tra i vincitori del concorso di Rai Canone "Un giovane abbonato in prima fila", dedicato ai ragazzi tra i 16 e i 29 anni che hanno avuto la possibilità di partecipare alla serata finale di Sanremo. Tra gli oltre 15mila che hanno inviato le richieste di partecipazione, sono stati estratti in 5. Giulia (a destra con accanto l’amica), accompagnata dall’amica Letizia Caronni, ha potuto approfittare anche di un tour, insieme alla madrina dell’iniziativa, la conduttrice Veronica Maya, per scoprire il Teatro Ariston e il lavoro dietro le quinte. F.G.