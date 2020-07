Un lancio di palloncini bianchi e un lungo, commosso applauso. Così centinaia di persone hanno voluto dare ieri l’ultimo saluto ad Arianna Varone, la ventunenne campionessa di calcio di Gropello, morta la scorsa settimana in un incidente stradale avvenuto mentre stava andando al lavoro. La cerimonia funebre è stata celebrata al campo sportivo del centro lomellino, quello stesso sul quale Arianna aveva dato i primi calci al pallone e l’unico spazio in grado di ospitare tutti quelli che hanno voluto esserci per darle l’ultimo saluto. "Quello che è accaduto ad Arianna – ha detto nella sua omelia il parroco don Paolo Butta – ci ha fatto capire quanto siamo fragili, quanto tutto possa cambiare in un attimo. Ecco perché è importante non perdere tempo e, anzi, impegnarsi per dare un senso all’esistenza".

"Conoscevo Arianna - aggiunge - certo meno di voi ma so di non sbagliare nel dire che ha dato un senso alla sua esistenza. Ecco non siate mediocri, prendete in mano la vostra vita". Tra i presenti moltissimi indossavano la maglietta bianca con il numero 14 ed il nome di Arianna. Con loro le compagne della Riozzese, con le quali la giovane gropellese ha giocato l’ultima stagione. "Ovunque tu sia continua a tifare per noi – ha detto una sua compagna con la voce incrinata dalla commozione – Noi ti dedicheremo ogni nostro gol. E non ti dimenticheremo mai". Umberto Zanichelli