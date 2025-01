Km 0 e rapporto qualità-prezzo. Riprende il mercato contadino

Chilometro zero, rapporto qualità prezzo, salute e natura. Via al Mercato contadino di Comunità del cibo Martesana, quattro appuntamenti al mese, il primo e il terzo sabato a Gorgonzola, - il debutto è domani - il secondo e il quarto a Cernusco. Obiettivo, "valorizzare i prodotti locali e mettere in contatto consumatori e aziende del territorio". Della filiera fanno parte agricoltori, commercianti, ristoratori, clienti, associazioni, Terzo settore e Comuni della zona. Una formula sperimentale, dopo una prima esperienza nei quartieri a Gorgonzola nel 2019, e ora una prova di lunga gittata per tutto il 2025. "Anche oggi, nell’era di globalizzazione e supermercati, il fascino di questi luoghi rimane intatto: le persone non fanno solo la spesa, ma stringono legami, si scambiano consigli e ricette", spiegano gLi organizzatori. Parole d’ordine, "filiera corta e artigianalità" che garantiscono "prodotti freschi e genuini, riducendo l’impatto ambientale, ma anche gli sprechi e assicurano trasparenza sulla provenienza senza svenarsi". In vendita, verdure di stagione, formaggi, salumi, miele, farine e pane.

"La Martesana ha una vocazione storica all’agricoltura e all’allevamento e una rete diffusa di piccole e medie realtà che meritano di essere conosciute". A Gorgonzola il mercato si terrà in piazza De Gasperi, a Cernusco in via Pietro (Filanda) al mattino, dalle 8.30 alle 13, tranne ad agosto e nelle festività. "Siamo entusiasti di questa iniziativa – dice Gianluca Villa, assessore al Commercio a Gorgonzola – è un passo importante verso la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze agricole e delle sue tradizioni, ma anche un punto di incontro tra cittadini e produttori locali. Un modello che promuove un consumo consapevole e sostenibile basato su filiere corte". La collaborazione con Cernusco e la Comunità del Cibo della Martesana, "è un esempio concreto di come si possano coltivare sinergie per valorizzare e sviluppare un’area ricca di potenziale come la nostra".Barbara Calderola