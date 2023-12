Kart, biscotti e cioccolata: "Ecco cosa imparerete"

“Show cooking“ e “mechanical demo“ per raccontare le opportunità formative del centro di formazione professionale “Achille Grandi“ di Afol Metropolitana. La scuola ha organizzato un open day speciale, per presentare agli studenti in uscita dalle medie e alle loro famiglie i corsi nell’ambito dell’automotive e della ristorazione. "Oggi abbiamo circa 350 studenti, suddivisi quasi equamente tra i due indirizzi – spiega Fabrizio Buselli, il preside del polo di viale Italia –. Per la prima volta abbiamo voluto creare un evento di questo tipo, oltre al solito tour all’interno della scuola, per cercare di far toccare con mano quello che può trovare qui un nuovo studente". I protagonisti sono stati proprio gli allievi dei due settori, che hanno potuto dimostrare quanto hanno appreso a scuola con prove di abilità. I ragazzi hanno mostrato come si realizzano e decorano biscotti di Natale o come si deve servire in modo impeccabile una cioccolata, ma anche come si effettua un cambio pneumatici in maniera professionale e come si guida e funziona un kart. C’è stato anche il tempo per incontrare i docenti per avere maggiori informazioni sull’offerta formativa. I corsi di ristorazione, in cucina e sala bar, pasticceria e meccanica durano 3 o 4 anni e rilasciano una qualifica professionale valida su tutto il territorio europeo. La.La.