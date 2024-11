Karate, l’assessora Stavola conquista la cintura nera

Assessora cintura nera, Rosetta Stavola corona il suo impegno sportivo e conquista all’età di 54 anni la cintura nera di karate. " Praticare sport non ha età – così l’assessore Rosetta Stavola (nella foto tra i maestri Luca Franzoso e Luca De Marino) – questa del karate è una mia passione da sempre che oggi ho coronato con l’assegnazione della cintura nera". Iscritta alla palestra G. Funakoshi di Cassano, ha raggiunto la meta prefissata dopo 7 anni di attività. "La scelta per questo sport nasce da una mia esigenza di benessere psicofisico, ma anche come forma di autodifesa". Una passione di famiglia quella del karate. La figlia Alessandra ha iniziato a 5 anni e a 18 può vantare il titolo di campionessa italiana conquistato nel 2023 grazie al quale è stata chiamata in nazionale per partecipare agli europei in Portogallo in programma a novembre. Ste.Da.