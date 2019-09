Milano, 21 settembre 2019 - Attesa quasi terminata: dopo aver attraversato le spiagge di tutta Italia ed essere salito fino in montagna (a Plan de Corones), il Jova Beach Party arriva a Milano. Lorenzo Cherubini atterra all'aeroporto di Linate, chiuso per lavori di ristrutturazione, con l'ultima data della sua "festa", rinominata per l'occasione dai fan 'Linate Beach Party' . Dovrebbero partecipare quasi 100mila persone, che si aggiungeranno ai già tanti turisti presenti per seguire il derby tra Milan e Inter e la serata principale della Milano Fashion Week.

ORARIO DI DECOLLO? LE 15 - Orario di decollo? Le 15: otto ore di musica, tra concerti e dj set; lo scalo aeroportuale diventa così una discoteca a cielo aperto. L'ingresso per i "passeggeri", da via Forlanini o da via Fantoli angolo Mecenate, è iniziato alle 12.30, ma la festa continuerà fino alle 23.30.

I PERCORSI - Sì, perché regolare l’arrivo di centomila persone, da Milano e dall’hinterland, non sarà uno scherzo e i fan meneghini di Lorenzo saranno costretti a percorrere a piedi quattro chilometri all’andata (e altri quattro a ritorno) per raggiungere il luogo dell’evento. Da Milano infatti non sarà possibile raggiungere Linate in macchina. In viale Forlanini, all’angolo con via Repetti, dopo i tre ponti, non si potrà proseguire in auto, ma si dovrà andare avanti a piedi. In quel punto si potrà arrivare dal centro città con due mezzi, il bus 73 e il tram 27, le cui frequenze saranno potenziate, assicura Atm. Il bus 73 parte da Duomo M1-M3 (via Gonzaga, dietro piazza Duomo), arriva fino alla fermata di via Repetti e fa capolinea in piazza Ovidio. Gli ultimi bus per tornare verso il centro di Milano partiranno all’1.30 di notte. L’altro mezzo è il tram 27, che parte da piazza Fontana, ferma in via Repetti e in via Mecenate-Fantoli, in corrispondenza dell’altro percorso pedonale da Rogoredo per raggiungere Linate, un percorso che si può raggiungere anche con la M3 scendendo alla fermata Rogoredo. Gli ultimi tram partiranno da via Mecenate-Fantoli all’1.30. Da fuori Milano, invece, sarà possibile raggiungere i parcheggi di Linate vicino all’area concerti dai Comuni limitrofi, ad esempio Segrate e Peschiera Borromeo, o da via Corelli, che resterà aperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. La logistica è stata definita a tempi di record. Il promoter del Jova Beach Party Maurizio Salvadori (Trident Music) ieri mattina a Palazzo Marino ricordava che la richiesta al Comune per ottenere l’aeroporto di Linate risale a un mese e mezzo fa.

LA LOCATION - La data di Milano-Linate non era prevista nella scaletta iniziale del Tour, come spiegato dal manager di Jovanotti, Marco Sorrentino. Dopo la forzata cancellazione della data di Albenga (Savona) a causa dell'erosione della spiaggia, in sole sei settimane si è deciso e realizzato uno show alternativo rispetto a quelli visti durante l'estate. La formula resta la stessa ma cambia la scenografia: per l'ultima data è infatti previsto un palco doppio (lungo addirittura 330 metri) e un impianto luci totalmente ridisegnato. La preparazione del concerto è avvenuta senza mai fermare i lavori all'aeroporto, che riaprirà il 27 ottobre.

GLI OSPITI - Tanti gli artisti (80 in totale, provenienti da 23 Paesi diversi) che accompagneranno Lorenzo Cherubini lungo la pista dell'aeroporto di Linate: tra di loro spiccano i nomi di Ex-Otago, Rkomi, Takagi & Ketra e Benny Benassi. Come già visto nelle altre tappe, non esiste una scaletta: "Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo", ha detto il padrone di casa.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE - Per favorire l'ecosostenibilità del concerto, oltre a utilizzare plastica riciclabile al 100% e ospitare uno stand del Wwf (che è stato uno dei partner principali durante tutto il tour), il Comune di Milano ha attivato una serie di provvedimenti speciali per favorire l'utilizzo di mezzi pubblici. Il servizio Atm sarà potenziato con maggiori corse e un'estensione oraria su tutte le linee sotterannee e su alcune in superificie (bus 73, 90, 91 e tram 27); Trenord ha invece predisposto un servizio aggiuntivo di treni che da Milano Forlanini collegherà le principali città limitrofi (Novara, Varese, Como, Treviglio). All'interno del tour, in collaborazione con Wwf e Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Estathé, main sponsor del tour, ha presentato il progetto Ricicletta, la bicicletta di alluminio riciclato realizzata con l'equivalente di 800 lattine. Per ogni tappa del tour è stata realizzata una Ricicletta celebrativa, personalizzata con data e luogo del concerto, che Estathè donerà a Wwf, affinché possano essere utilizzate, attraverso il meccanismo dell'asta benefica, per raccogliere fondi a favore di progetti di conservazione ambientale sostenuti da Wwf Italia sul territorio nazionale.