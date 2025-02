Jhoanna Nataly uccisa dal compagno, le ricerche del corpo tra Cassano d’Adda e Treviglio

Cassano d’Adda (Milano) - Sono in corso dall'alba, lungo la Padana superiore, fra gli abitati di Cassano d'Adda e Treviglio, le ricerche del corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla, la quarantenne scomparsa a Milano il 24 gennaio e di cui il compagno, Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, ha confessato sabato l'omicidio.

Le ricerche del corpo di Jhoanna Nataly nelle campagne di Cassano d'Adda

Ricerche complesse, sulla base delle indicazioni confuse fornite dall'uomo e nelle mani degli inquirenti. I Carabinieri battono palmo a palmo i poco meno di quindici chilometri fra Cassano d'Adda e Treviglio, scandagliano rogge e fossati a lato strada, perlustrano a piedi i lembi di campagna fra capannoni, cascine, strade vicinali e una grande cava.

Le località, quelle della Taranta, della Cantarana e del Retorto, pochi metri oltre il ponte sull'Adda, poco lontano dal corso del fiume. Qui, in un fossato senz'acqua, a ridosso delle corsie della Statale, l'uomo avrebbe riferito di aver depositato il corpo, chiuso in un borsone da palestra.

Pioggia e maltempo non rendono più agevoli le operazioni, che dureranno presumibilmente tutta la giornata e cui partecipano decine di uomini in divisa. Non si esclude, nelle prossime ore o nelle prossime giornate, un sopralluogo con il reo confesso.

Intanto sono stati fissati per martedì prossimo gli accertamenti nell'appartamento della Bicocca in cui Pablo Heriberto Gonzalez Rivas viveva con la compagna, Il 48enne salvadoregno è a San Vittore, in attesa della decisione della gip Anna Calabi sulla richiesta di convalida del fermo e sulla custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

I carabinieri del nucleo investigativo, oltre al monolocale, passeranno al setaccio il box, la cantina e l'auto su cui l'uomo avrebbe caricato un borsone con il cadavere della donna, che ha gettato lungo la strada che porta a Cassano d'Adda