Italtel: assemblea e sciopero contro gli 86 tagli

Assemblea dei lavoratori, sciopero e presidio di protesta ieri pomeriggio per i dipendenti dell’Italtel di Milano contro la procedura di licenziamento collettivo per 123 dipendenti aperta dalla multinazionale dell’Information&Communication Technology. Nella sede milanese, all’interno del Caldera Business Park, è previsto il taglio 86 dipendenti su 500. Il secondo incontro che si è svolto il 27 marzo nella sede di Assolombarda, fra Italtel e coordinamento sindacale, si è chiuso con la fumata nera: l’azienda ha ribadito che non intende ritirare la procedura di licenziamento collettivo aperta il 28 febbraio. Le segretarie nazionali di Fim Fiom e Uilm e del coordinamento delle Rsu hanno avviato un percorso di azioni di lotta in tutti i siti aziendali, dichiarando sciopero degli straordinari e della reperibilità. Ieri pomeriggio, dopo l’assemblea in via Caldera, i lavoratori hanno protestato in via Novara con striscioni e bandiere, rallentando il traffico. "È necessaria l’apertura di un tavolo nazionale con il ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, dove discutere del futuro di Italtel e di un nuovo piano industriale che finalmente sia reale rilancio dell’azienda e che non preveda, come è stato negli ultimi anni, "obiettivi irraggiungibili e tagli tra i lavoratori - spiegano i sindacati -. Le continue sforbiciate di personale impoveriscono, si rischia di arrivare a una soglia insufficiente per garantire la sopravvivenza dell’azienda". I lavoratori in sciopero hanno ribadito che Italtel non si salva tagliando posti i posti di lavoro, "è inaccettabile, ci sembra di tornare indietro di dieci anni, quando Italtel presentò i primi piani di ristrutturazione. Solo nel Milanese eravamo oltre 1.200, oggi siamo meno della metà, sono cambiati i manager ma non i metodi per far quadrare i conti ai danni dei lavoratori". Roberta Rampini