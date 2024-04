Italo Rota, il ricordo di Stefano Boeri: “Geniale e provocatorio. L’ultimo incontro? Commovente”

Milano – “Le sue idee e visioni erano originali, inaspettate, a volte provocatorie, ma sempre di grandissima intelligenza”. Così il collega e amico Stefano Boeri ricorda Italo Rota, scomparso all’età di 70 anni. Il lascito più grande? “Nelle sue architetture, nelle installazioni, in tutte le mostre e i cataloghi che ha curato, fino all’ultimo suo libro che raccoglie disegni e progetti: è stato un protagonista della storia dell’architettura italiana. E poi Italo è stato importante anche perché ha avuto una traiettoria unica, irripetibile, a partire dalla Gare d’Orsay fino al Museo del Novecento e agli ultimissimi lavori come la mostra in Triennale sull’architettura a Milano”. Nella “vostra“ Triennale. “Era la sua casa. Ha lavorato tanti anni con noi, ha cominciato da giovanissimo. Non si contano le idee, i progetti, i libri condivisi. E non c’è nessuno qui, dal custode alla direttrice, che non abbia avuto un rapporto intenso con Italo: è un pezzo della storia più profonda di Triennale”. Il suo ricordo più intimo? “Eravamo quasi coetanei, ho cominciato a lavorare in Triennale con lui e Cino Zucchi negli anni Novanta. Ci siamo visti costantemente negli anni, alternando periodi di vicinanza e lontananza, fino a rivederci in Triennale, con l’ultima sua mostra e il suo allestimento geniale. Geniale come era Italo, fantastico. L’ho visto l’ultima volta settimana scorsa, è stato un momento molto commovente”.