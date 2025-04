Istruttore servizi al lavoro. Il nuovo concorso di Afol

Selezione per istruttori servizi al lavoro, 1 postoSede di lavoro: Milano e Città metropolitana. Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per formare una graduatoria di istruttori servizi al lavoro da inserire a tempo pieno e indeterminato nelle sedi Afolmet Red Point di Corbetta, Milano (zona Cascina Merlata), Paderno Dugnano, Rozzano e San Giuliano Milanese.

Le risorse svolgeranno attività di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto nella definizione di progetti professionali personalizzati, utilizzo di banche dati e contatto diretto con utenti e aziende. Tra i requisiti, laurea o diploma ed esperienza nel settore. È possibile presentare la candidatura entro le 12 del 13 maggio 2025, unicamente via PEC, alla email segreteriagenerale@pec.afolmet.it

Maggiori informazioni e modalità di presentazione delle domande su Afolmet.it