Abusi sessuali su minorenni, arrestato un istruttore di arti marziali

Milano, 21 novembre 2023 - Con l'accusa di aver abusato di due adolescenti, dopo aver offerto loro alcol e droga, un istruttore di una palestra di arti marziali dell'hinterland milanese è stato arrestato stamani nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. L'istruttore, poco più che ventenne, risponde di violenza sessuale aggravata e detenzione e produzione di materiale pedopornografico, in quanto nel suo telefono sono state trovate anche le immagini delle violenze sulle due minorenni: si tratta di una sua allieva e di un'amica che l'uomo avrebbe attirato nella sua "rete" dopo aver offerto loro da bere e sostanze stupefacenti. Gli abusi contestati sarebbero stati commessi in due giorni lo scorso inverno. Nel telefonino, inoltre, gli investigatori hanno trovato anche altro materiale pedopornografico e alcune chat sempre con minorenni su cui ora la Procura sta facendo approfondimenti per capire se ci siano altre giovani vittime. L'uomo è stato portato a San Vittore su ordinanza del gip Silvia Perrucci. L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Pavia nei mesi scorsi, dopo la denuncia dei genitori delle ragazzine, e poi trasmessa a Milano, competente a livello distrettuale per i reati di pedopornografia.