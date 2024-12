Irama con i City Angels a Natale. Vestiti e biancheria per i clochard: "A Sanremo tiferemo tutti per te"

di Marianna VazzanaMILANOLa pettorina rossa dei City Angels addosso, tanti sacchi con indumenti da donare e una buona parola per tutti. La sera di Natale, a servire i clochard che dormono nel cuore di Milano c’era anche lui: il cantante Irama, che ha affiancato il fondatore e presidente dell’associazione di “angeli“ Mario Furlan insieme ad Elena Rose, artista venezuelana. "Questa è una sera speciale" dice Furlan nel video postato sui social in cui immortala l’incontro con uno dei senzatetto. "Irama li ha conquistati tutti: hanno addirittura promesso che tiferanno per lui al Festival di Sanremo", una volta saputo che l’artista si esibirà con una sua canzone. "Questi artisti – continua Furlan – sono stati eccezionali. Hanno comprato vestiti nuovi, maglioni, vestiti, biancheria intima riempiendo sacconi. Non tutti ci pensano ma mutande, canottiere e calze servono molto a chi non ha nulla. C’era talmente tanta roba che è avanzata: la distribuiremo nelle prossime sere". Irama si era già dato da fare incontrando i senzatetto anche in passato. Questo Natale, ha scelto di farlo con i City Angels. "Si è rapportato con loro in modo perfetto, con gentilezza ed empatia. Le persone lo hanno apprezzato molto, dicendo che è “un bravo ragazzo“". Il giro è iniziato in piazza Duomo e si è concluso in piazza San Babila, passando per le vie e le piazze limitrofe, a portare conforto ai senza dimora che si sistemano sotto i porticati o nelle aiuole, lasciando loro un po’ di cibo e qualcosa di caldo da bere ma anche coperte e vestiti, in questo caso comprati apposta per loro. Regali di Natale inattesi e molto graditi.

"Abbiamo incontrato una cinquantina di persone", fa sapere Furlan. Tra i clochard, Valentino ha lodato Irama ed Elena Rose: "Questo mondo – commenta Valentino nel video – non sta in piedi senza loro, perché hanno il cuore più grande dell’universo. Sono grandi perché sono generosi. Danno felicità: non solo da mangiare e da bere, che sono cose sostanziali per la vita, ma anche il sorriso".

Irama è stato invitato dai City Angels pure alla “Befana del clochard“ che l’associazione organizza ogni anno invitando a pranzo 200 senzatetto, che vengono serviti nel lussuoso hotel “Principe di Savoia“ da rappresentanti delle istituzioni e personaggi dello spettacolo. Chissà se anche lui sarà cameriere d’eccezione nel 2025. "Per gli ultimi, cucineranno chef d’eccezione – annuncia Furlan –: Christian Garcia, che delizia il palato dei reali del principato di Monaco, e l’executive chef dell’hotel Fabrizio Cadei". La sera di San Silvestro, invece, cenone per 50 ospiti al centro di via Pollini.