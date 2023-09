"Io, finito in ospedale per una sfida web. Solo su internet mi sentivo rispettato" Un ragazzo inizia a essere vittima di bullismo alle elementari. Per riacquistare rispetto, inizia a pubblicare video di sfide estreme sui social. Una volta, la sfida gli costa un ricovero in ospedale. Una storia di bullismo, sfide estreme e pericolo scampato.