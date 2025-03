"Io, figlio di contadini in onda fin da bambino tra Isotta e tartarughe"

"Fu un’opportunità di ricerca e innovazione. Ai tempi la radio era monopolio Rai: l’idea di una emittente libera è stata un’avventura. Un momento di stimolo, di follia, ma anche di passione, di nuova espressione. Errori compresi. Perché non tutto quello che facevamo era bello". Piero “P3“ Cozzi è cofondatore, dj e direttore artistico di Radio Milano International: "La radio ha questa specie di fascino per chi la ascolta. Può creare un mondo di fantasia, aperto alle fascinazioni artistiche. L’ascoltatore è allo stesso tempo passivo e autore, scrittore, architetto: può spaziare e inventarsi la sua storia. È un po’ come quando da piccolo ti raccontano le favole e le vivi a modo tuo".

Come furono gli inizi?"La radio che abbiamo fatto è stata molto goliardica, improvvisata".

Come e quanto è cambiata la radio italiana?"Credo sia diventata più commerciale. Segue degli schemi che funzionano, per cui fa più fatica a cambiare. Lo capisco: la radio è un’impresa che ha dei costi, quindi deve avere anche una resa. Per cui l’ascoltatore sa bene cosa sentirà e sceglie cosa sentire. Questo è stato il fenomeno che l’ha in qualche modo settorizzata, ciascuna radio nel suo ambito, a scapito dell’immaginazione e dell’improvvisazione, frenando la parte creativa. Sia chiaro: non è né un vantaggio né uno svantaggio, è semplicemente un cambiamento. D’altra parte l’improvvisazione non poteva durare. Ai tempi nessuno guadagnava una lira, era fatta di buona volontà, a un certo punto le radio sarebbero tutte fallite. Quindi era meglio ieri o oggi? Mah. La prima era più divertente, la seconda ha un po’ più di senso".

Perché resiste nel tempo?"Beh, resiste un po’ meno, ci sono molte alternative. Resiste perché tiene compagnia, è un momento in diretta, per cui sorprende, anche se meno di prima, rispetto a Spotify. È una voce amica, rimane vicina".

Un aneddoto?"Le improvvisazioni. Ad un certo punto, di notte, mi son detto: sai che faccio? Butto via tutta la scaletta e vado in onda con le telefonate dei lavoratori. Veniva fuori di tutto, cose davvero inimmaginabili".

Chiara Arcesi