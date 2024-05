Inzago, flash mob ‘A passo di danza’ per dire no alla violenza

Inzago (Milano), 5 maggio 2024 – Le note immortali di "Stand by me" e una coreografia di semplici passi, già diffusa via social nei giorni scorsi, "preparatevi a ballare". A Inzago, nell'ambito della kermesse di primavera "Inzagoodfest", un no alla violenza alle donne "A passo di danza".

Inzago, flash mob per dire no alla violenza

Il flashmob lungo il Naviglio è stato promosso dall'associazione culturale Mariposa, da quindici anni in campo contro la violenza e attivo partner della Rete Antiviolenza Viola dell'Adda Martesana. Una decina di minuti di danza, un messaggio importante: "Siamo qui per starvi accanto".

La canzone scelta non a caso. "Ha un ritmo semplice, allegro, che porta speranza e ottimismo - così per Mariposa la storica leader Gabriella Molina - . Ma fa anche riferimento, appunto, allo stare accanto. E' il nostro messaggio per tutte le donne: non siete sole".

Sensibilizzazione in musica e agli stand, con numeri utili e il "decalogo" dei segnali di pericolo. "La violenza di genere non è un problema delle sole donne, è di tutti, è culturale, è della nostra società. Quindi non voltatevi, non chiudete gli occhi, prestate attenzione. Vicino a voi può esservi una donna che ha bisogno d'aiuto. E che non deve restare sola".