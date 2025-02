Invito per uno screening. Appello ai dipendenti. Asst Melegnano Martesana

Obiettivo: salute. I dipendenti dell’Asst Melegnano Martesana saranno invitati ad aderire a uno screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto. Dopo il successo dello screening mammografico, con più di 300 adesioni, ecco un ulteriore programma attivato dall’azienda sanitaria del Sud-Est Milanese per fare informazione e sensibilizzazione, a partire dal proprio personale. L’iniziativa è rivolta ai dipendenti dell’Asst, sia maschi che femmine, di età compresa fra i 50 e i 70 anni: potenzialmente si tratta di 375 uomini e 1216 donne. Il monitoraggio è in linea coi protocolli promossi da Regione Lombardia; in caso di positività, si verrà inseriti in appositi percorsi di approfondimento e cura.A.Z.