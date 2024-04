Investito sulle strisce. È grave al Niguarda

Un sessantenne è stato investito e sbalzato di dieci metri da un’auto ieri alle 10.30 mentre attraversava a piedi viale Monza all’altezza di Precotto. Portato in codice rosso al Niguarda con numerose ferite, è stato sottoposto a osservazione chirurgica. Il conducente si è fermato a soccorrerlo. Il 60enne attraversava sulle strisce pedonali in base ai primi rilievi dei ghisa, che dovranno chiarire chi tra lui e l’automobilista non abbia rispettato il semaforo rosso. Gi. Bo.

N. P.