Investiti da un'auto mentre vanno a scuola a Milano: in ospedale i due ragazzini in monopattino

Insieme a scuola in monopattino. Poi lo scontro con una macchina. E la mattinata in pronto soccorso, per fortuna senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’incrocio tra piazza Axum e via Capecelatro, a due passi dallo stadio Meazza, e ha coinvolto due ragazzini di 11 e 12 anni, entrambi soccorsi dai sanitari di Areu e trasportati al San Carlo con contusioni non preoccupanti.

Per motivi ancora in fase di accertamento, l’auto guidata da una sessantunenne ha investito i due studenti, che erano appena usciti di casa e stavano andando a lezione in un istituto vicino. La donna si è subito fermata per chiamare il 112 e sincerarsi dello stato di salute dei minorenni. In piazza Axum sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto: lo scontro è avvenuto in prossimità di una rotonda, quindi sembra probabile al momento che uno dei veicoli non abbia dato la precedenza, provocando l’incidente. In ogni caso, i due ragazzini non hanno riportato traumi preoccupanti: probabilmente già oggi potranno tornare in classe con i loro compagni. Da verificare se indossassero il casco, obbligatorio per i minori di 14 anni che usano il monopattino.