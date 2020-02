Milano, 11 febbraio 2020 - Una ragazza coreana è stata travolta e uccisa alle 23.40 di ieri, lunedì 10 febbraio, da un tram che stava percorrendo piazza Oberdan in direzione di viale Piave, proprio davanti ai Bastioni di Porta Venezia a Milano.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per cercare di disincastrare il corpo dalle rotaie, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sotto choc l'autista del mezzo pubblico e le due amiche della vittima, di 22 e 25 anni, portati in Pronto soccorso del Fatebenefratelli. In piazza Oberdan sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile e gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell'accaduto: dalle prime ricostruzioni, sembra che la giovane abbia attraversato in un punto non coperto da strisce pedonali, sbucando all'improvviso sui binari senza accorgersi che stava arrivando il tram. La vittima era una ventenne turista coreana residente in Inghilterra.