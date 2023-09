Milano, investita in bicicletta da autobus Atm: 65enne finisce in ospedale

Milano – Una donna che stava transitando in bici, a Milano, è stata investita da un autobus del trasporto pubblico durante una svolta.

La ciclista, secondo quanto riferito dal 118, ha subìto un serio trauma a una gamba a causa dello schiacciamento da parte di una delle ruote del bus. È accaduto poco dopo le 8.30 tra via Rogoredo e via Impastato, dove la donna in bici, che ha 65 anni, è stata travolta. Soccorsa dai medici, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Una passeggera del mezzo, un autobus della linea 21, è stata invece trasportata in codice verde all'ospedale di San Donato Milanese, per una contusione dovuta alla frenata improvvisa. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.