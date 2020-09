Milano, 4 settembre 2020 - Ha cercato di schivarla, colpendola solo con lo specchietto retrovisore. La donna ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, battendo violentemente la testa. È la dinamica dell’incidente di ieri alle 14.30 in via Betti, in zona Bonola: ad avere la peggio una donna di 88 anni, che ha riportato un grave trauma cranico ed è ricoverata in coma al Fatebenefratelli.

L’anziana è stata investita da una moto: il conducente, sotto choc, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare aiuto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dello scontro e accertare le responsabilità. Che, secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, sarebbero da attribuire alla donna, che avrebbe attraversato la strada con il rosso. A fornire il dettaglio agli investigatori è stato il conducente di un Suv, che ha assistito in diretta all’incidente: il motociclista si è accorto solo all’ultimo della donna, sbucata all’improvviso, e ha cercato di schivarla, colpendola però con lo specchietto retrovisore.