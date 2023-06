Investimento di un ragazzino su un bambino a Trezzano sul Naviglio, l'appello del sindaco

Le testimonianze descrivono il responsabile dell’investimento come un ragazzino sui 14-15 anni, moro, in sella a una bici di colore nero e arancione. Sempre secondo chi era presente, andava a tutta velocità, in compagnia di un altro amico, anche lui in bicicletta, e ha colpito il bambino di otto anni che usciva dal centro estivo, mercoledì pomeriggio in via IV novembre. Dopo averlo investito, è scappato verso Gaggiano, percorrendo sempre la strada che costeggia il Naviglio, senza fermarsi per sincerarsi delle condizioni del bambino. Immediato l’intervento dell’ambulanza: i sanitari di Areu hanno il ferito in ospedale, dove è ancora ricoverato sotto stretta osservazione medica; ora si trova fuori pericolo e le condizioni non sono gravi, ma il trauma riportato dopo la brutta caduta è da tenere sotto controllo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Trezzano, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per cercare di individuare il ragazzino che lo ha investito e si è dato alla fuga. La famiglia del bambino lancia un appello a chi "ha visto qualcosa, ma anche alla famiglia, ai suoi genitori, e al ragazzo: bisogna prendersi le proprie responsabilità", commenta il fratello dell’investito. L’appello a farsi avanti e a presentarsi alle forze dell’ordine arriva anche dal sindaco Fabio Bottero, che esprime "vicinanza e sostegno alla famiglia prima di tutto", per poi aggiungere: "Invito e incoraggio chi ha provocato l’incidente a contattare la polizia locale, che sta seguendo le indagini e svolgendo tutti gli accertamenti, e a raccontare quanto successo, prendendosi le proprie responsabilità".

Francesca Grillo