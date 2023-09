Intrappolate nei tunnel allagati. Si salvano all’ultimo momento

Momenti di terrore per due donne che, in luoghi e situazioni differenti, si sono trovate intrappolate nelle rispettive auto all’interno di sottopassi allagati. Un vero e proprio nubifragio ha infatti provicato allagamenti nel Milanese nella notte tra giovedì e venerdì. A causa dei 60 millimetri di pioggia caduti in tre ore, disagi e situazioni pericolose si sono registrati in diversi Comuni a nord ovest di Milano. Il sistema di emergenza della protezione civile di Rho è entrato in funzione per il monitoraggio del fiume Olona a Pogliano Milanese e Nerviano e dei corsi d’acqua nel Rhodense. A Pogliano Milanese una donna è rimasta bloccata nella propria auto nel sottopasso allagato lungo la strada provinciale 229. La donna si trovava alla guida della sua auto, ieri mattina, quando si è infilata in un sottopassaggio, pensando di riuscire a passare. Invece l’auto è affondata fino a quando non si è spento il motore. In pochi minuti la donna, che aveva chiamato i soccorsi, ha visto che il livello aumentava (a causa di un reflusso dalle fogne che in zona non sarebbero riuscite a smaltire le piogge battenti) e a quel punto ha deciso di uscire da un finestrino. Mossa più che mai propizia, dato che poco dopo la macchina è stata completamente sommersa. Alle 9.30 era ancora in corso l’intervento degli uomini del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Milano. L’automobilista, incolume, non ha avuto bisogno di cure mediche. Il sottopasso, è stato chiuso al traffico leggero, consentendo il passaggio soltanto ai mezzi pesanti, anche se qualche automobilista più temerario è riuscito a transitare.

Anche a Baranzate una donna è rimasta intrappolata con la sua auto nel sottopasso di via Milano allagato dal violento temporale. L’automobilista, una 35enne cittadina svizzera, infreddolita e impaurita è riuscita a uscire dall’abitacolo attraverso il tettuccio apribile ed è salita sul tetto dell’auto nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese che l’hanno soccorsa e messa all’asciutto. Traffico in tilt e sottopassi allagati anche a Bollate: i disagi maggiori si sono registrati nell’ora di punta nel tratto di via IV Novembre per l’ingresso delle scuole. La zona nord-ovest del Milanese è stata la più colpita dal maltempo: circa trenta gli interventi dei vigili tra Legnano, Nerviano, Vanzago e San Vittore Olona.