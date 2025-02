"Interverremo sulle magagne del TeCa"

TeCa è sempre al centro di criticità da sanare, una struttura costruita solo otto anni fa che è sempre più oggetto di interventi di manutenzione. Il comitato di controllo promuove la programmazione della gestione del teatro cassanese ma solleva "questioni di rilevante importanza" legate all’area commerciale e alla manutenzione dell’edificio.

Non è dato sapere quali siano gli interventi da fare considerati di rilevante importanza, l’assessore alla Cultura Antonio Capece si affida al classico mistero che da sempre accompagna la gestione del TeCa: "Siamo rimasti che a distanza di sei mesi si convochi un ulteriore incontro del comitato per poter verificare assieme alcuni aspetti, quali l’andamento delle opere dell’area commerciale in virtù di alcune problematiche tecniche circa i lavori eseguiti da sistemare".

Inaugurato nel 2017, il teatro cassanese è stato più volte oggetto di manutenzione straordinaria, con esborso di denaro pubblico per sanare criticità legate a infiltrazioni d’acqua dal tetto e altri interventi sulla struttura. Sul tavolo anche la questione del “book bar“ previsto nel capitolato di gara all’interno dell’area commerciale ma non ancora operativo. "Anche questo argomento interessa l’area commerciale – ha concluso l’assessore –: sarà sicuramente oggetto di verifica nella prossima seduta".

Quest’ultima questione ha comunque trovato una sua soluzione, grazie alla volontà dall’associazione Ilinx, gestore del TeCa. Considerando lo spazio limitato all’interno del bar per fare spazio al caffè letterario, quel progetto è stato trasformato in “book crossing“ all’interno della struttura del teatro cassanese, con ampi spazi per lo scambio e la scelta dei libri da leggere negli spazi del TeCa o da portare a casa. Il servizio è totalmente gratuito ed è rivolto a tutti con l’auspicio di un comportamento responsabile nell’utilizzo e nella restituzione dei libri.