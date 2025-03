"Interventi strutturali necessari. Ma serve più attenzione ai disagi"

Per Regione Lombardia i disagi sulla S13 sono causati da disservizi dovuti a interventi strutturali di Rfi. "La linea è strategica perché collega Milano con l’hinterland e il Pavese in pochi minuti, inoltre è interessata da diverse interconnessioni con altre linee. Sino al 10 marzo è stata oggetto di una serie di lavori infrastrutturali, quindi dipendenti da Rfi, che hanno portato a una serie di rallentamenti – spiega l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente –. Da tempo ho avviato incontri periodici con Rfi e Trenord per monitorare costantemente interventi, criticità e disservizi sulle linee lombarde, ho dato vita a tavoli prefettizi in ogni territorio proprio per ascoltare questioni aperte sul tpl da parte degli amministratori locali. Mercoledì sarò a Lacchiarella, all’incontro pubblico organizzato dal Comune, per discutere con la cittadinanza di trasporto su ferro e gomma". "Io comprendo le lamentele dei cittadini. Da tempo chiedo alle reti di fare i lavori prestando attenzione all’impatto sul servizio. Interventi infrastrutturali fondamentali per restituire ai cittadini una linea ferroviaria adeguata alle esigenze di oltre 760mila passeggeri quotidiani e più di 3.400 treni in tutta la Lombardia".