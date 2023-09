Interventi negli istituti Per tetti, aree-gioco e luci 2 milioni di euro dal Pnrr

di Alessandra Zanardi

Dai tetti alle aree-gioco, dai serramenti all’illuminazione. A San Donato sono numerosi gli interventi di riqualificazione avviati nel periodo estivo sugli edifici scolastici. L’obiettivo non è solo approntare spazi più confortevoli e attrezzati, ma anche favorire il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente. In questi giorni il Comune ha stilato la mappa delle opere, da quelle già concluse a quelle ancora in corso. Il primo cantiere a smontare è stato quello della primaria Salvo D’Acquisto: nella scuola di via Europa è stato installato un nuovo sistema d’illuminazione coi led in tutte le aule, negli atri, nei corridoi e nei locali di servizio. Sensori di movimento, un pannello di controllo interattivo e lampade di ultima generazione consentiranno di migliorare l’illuminazione del plesso, riducendo i consumi e l’impatto sull’ambiente. In dirittura d’arrivo i lavori alla materna Pagode. Qui, in via Martiri di Cefalonia, sono stati rinnovati il vialetto d’accesso e le aree-gioco esterne alle aule, dove la pavimentazione in calcestruzzo è stata sostituita con un fondo anti-trauma. Messe in sicurezza le vasche di raccolta delle acque, ora recintate da steccati impreziositi da giochi sensoriali. In programma anche la sistemazione del verde, che sarà realizzata nei tempi più consoni affinché la vegetazione possa attecchire al meglio.

Necessitano ancora di qualche giorno, invece, i cantieri nelle elementari di via Libertà e Poasco. Nel primo caso si sta concludendo l’impermeabilizzazione del tetto; nel secondo, dopo il rinnovo della facciata del corpo che include l’ex anagrafe decentrata, i lavori proseguiranno per sistemare la copertura della palestra, che da anni fa registrare infiltrazioni nelle giornate di pioggia. Partito da poco il cantiere alla media Galilei di via Croce Rossa, dove sono già stati allestiti i ponteggi per la posa del cappotto e la sostituzione dei serramenti. Gli interventi, in questo caso, proseguiranno anche dopo il ritorno sui banchi. "Volge al termine un’estate particolarmente fruttuosa per il sistema scolastico cittadino - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Mistretta -. Sono stati gestiti contemporaneamente cinque cantieri in altrettante scuole. Tre delle opere (nelle vie Croce Rossa, Europa e Martiri di Cefalonia) sono state finanziate con fondi del Pnrr, per un trasferimento complessivo di poco inferiore ai due milioni di euro". "Il buon esito degli interventi - aggiunge l’assessore all’Istruzione Valentina Marzani - è stato reso possibile da uno straordinario lavoro di squadra, che oltre ai tecnici e ai lavoratori dell’imprese, ha coinvolto il settore Istruzione dell’ente e le direzioni scolastiche".