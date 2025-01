Lombardia, gara per le connessioni internet satellitari: parteciperà Starlink di Elon Musk

Milano, 7 gennaio 2025 – La possibilità di un’intesa fra governo italiano e SpaceX-Starlink, l’azienda di Elon Musk, per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri ha fatto rumore. Palazzo Chigi, con una nota ufficiale, ha smentito la firma su un contratto da 1,5 miliardi di euro, parlando di “normali interlocuzioni” con l’azienda. Si vedrà. Di certo c’è che la Lombardia potrebbe fare da apripista a eventuali accordi fra il tycoon amico di Donald Trump e le istituzioni pubbliche.

Elon Musk

Le trattative

Sono due, distinti e diversi, i dossier che interessano Starlink, la società che fa capo ad Elon Musk e su cui l'Italia, come altri paesi in Europa, sta lavorando. È in via di pubblicazione da parte di Aria (l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) un bando, per il quale la Lombardia farà da apripista, da 6,5 milioni di euro per usare, in modo complementare alla fibra, le connessioni satellitari.

Il Dipartimento per l'innovazione e la trasformazione digitale che fa capo al sottosegretario Alessio Butti mette sul piatto 5 milioni e 1,5 milioni saranno messi a disposizione dalla Regione, per un totale di 6,5 milioni.

Non solo Musk

Non è detto che ad aggiudicarsi la commessa sia per forza la società del fondatore di Tesla. Ci si aspetta che la società di Musk partecipi ma sono tante le aziende che forniscono soluzioni simili. Tra gli operatori più noti ci sono Viasat, le australiane NBN Sky Muster e Telstra, la canadese TeleSat, la lussemburghese SES SA, OneWeb dell'inglese Eutelsat, Project Kuiper di Amazon, l'inglese EchoStar Mobile e l'araba Thuraya.

Se dal progetto pilota arriverà un feedback positivo potrebbero seguire altre regioni, verosimilmente una al centro e una al sud ma - questo è stato già chiarito - in questo momento la connessione via satellite non sostituisce ne può competere a livello di prestazioni con quella in fibra (i satelliti più forti, peraltro soggetti alle condizioni atmosferiche, garantiscono al massimo 150 mega in download contro 1 giga della fibra). Non è quindi in discussione il ruolo e il compito che hanno Open Fiber e Fibercop nella copertura delle aree bianche e grigie.