Interdittiva antimafia Chiuso il bar Sabilla

Bar in ‘odor di mafia’ chiuso ieri mattina in piazza San Vittore a Rho. L’interdittiva antimafia è stata adottata dalla Prefettura di Milano martedì per il bar “La Sabilla” che si trova nella centralissima piazza rhodense, in alcuni locali di proprietà comunale. Ieri mattina l’ufficio Suap del Comune ha disposto la chiusura immediata dell’attività e gli agenti della polizia locale con l’ausilio delle forze dell’ordine si sono presentati in piazza, notificando l’interdittiva ai gestori che hanno provveduto ad abbassare la saracinesca. In quel momento erano presenti i titolari e alcuni clienti. "Abbiamo subito messo in atto tutto ciò che ci competeva e quanto previsto a valle dell’adozione dei provvedimenti della Prefettura, che ringrazio per l’azione investigativa e il controllo del territorio contro i fenomeni mafiosi – commenta il sindaco di Rho, Andrea Orlandi –. La nostra attenzione a porre freno all’azione della malavita organizzata sul territorio è centrale. L’amministrazione comunale prosegue il suo impegno nella creazione di solidi anticorpi all’inserimento di attività connesse alle organizzazioni mafiose, in piena sintonia con lo Stato e con le forze dell’ordine. A Rho la mafia non è gradita".

Il sospetto è che vi siano infiltrazioni mafiose e concrete relazioni tra la società che gestisce il bar e altre società collegate alla mafia. Il bar aveva riaperto nel 2018 dopo un lungo periodo di chiusura e interventi di ristrutturazione. Un paio di anni fa alla società che aveva vinto il bando comunale era subentrato un nuovo soggetto che secondo indiscrezioni potrebbe essere un prestanome. Ro.Ramp.