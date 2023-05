Inter-Milan, questa sera a San Siro il ritorno dell’euroderby di Champions League

Calcio d’inizio alle 21 per il ritorno della semifinale di Champions League in uno San Siro tutto esaurito da settimane e pronto a celebrare il nuovo record d’incasso: 12,5 milioni di euro lordi nelle casse dell’Inter che questa sera è padrona di casa. All’andata il Milan aveva incassato circa 10 milioni. I nerazzurri partono con il vantaggio conquistato sul campo mercoledì scorso – 0-2 con reti di Dzeko e Mkhitaryan – e partono di conseguenza favoriti per la conquista della finale di Champions League in programma a Istanbul del 10 giugno con la vincente tra Manchester City e Real Madrid che si affrontano mercoledì sera in Inghilterra dopo l’1-1 dell’andata. Il Milan, tuttavia, promette battaglia nella speranza di una rimonta storica. Pioli ha recuperato Leao dopo lo stiramento alla coscia e l’attaccante portoghese potrebbe partire titolare. Per Milano è dunque una giornata speciale anche per il notevole afflusso di tifosi e turisti provenienti da fuori città e le conseguenti modifiche alla circolazione di metrò, bus e tram.

MEZZI PUBBLICI

Ecco le comunicazioni di Atm: su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, in alternativa usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti. La stazione Lotto potrebbe essere affollata all’uscita del pubblico Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Sulle linee 16 e 90/91 viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.

Linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 modificate

Linea 16: prima dell’inizio della partita o del concerto, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

Linea 49: da due ore prima dell’inizio dell'evento, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine dell'evento per un’ora circa, stessa modifica in direzione piazza Tirana; in direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant'Elena e piazza Axum/Stadio Meazza.

Linee 64 e 80: dalla fine dell'evento per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa): dalla fine dell'evento, per un’ora circa, modifica il percorso in direzione Bisceglie tra via Diomede/Sant’Elia e via Patroclo, mentre, in direzione G. Govone, tra via San Giusto e via Pinerolo.

Linea 98: dalla fine dell'evento per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

PROBABILI FORMAZIONI: Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. Simone Inzaghi. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.

DOVE VEDERLA: Diretta martedì alle ore 21 su Canale 5 (anche da Infinity) e Sky Sport