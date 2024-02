Giovane tifoso juventino sorpreso con un fumogeno: Daspo di un anno

Milano, 4 febbraio 2024 – Un Daspo emesso da questore di Milano Giuseppe Petronzi per un tifoso juventino di 21 anni in occasione di Inter-Juventus e un corposissimo servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione sin dalla mattinata per la bonifica dello stadio Meazza, la staffetta dei pullman delle squadre, la vigilanza delle stazioni ferroviarie e della barriera autostradale di Milano Ghisolfa in occasione dell’arrivo dei tifosi ospiti, con il coordinamento della sala operativa della Questura, e la gestione della viabilità per supplire all’assemblea sindacale indetta da personale della Polizia Locale.

Sicurezza

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Città Metropolitana di Milano hanno, inoltre, vigilato l’afflusso dei tifosi al piazzale dello Sport, in piazza Axum e al settore ospiti, supervisionando l’attività di prefiltraggio e filtraggio a cura degli steward: verso le 19, diciotto tifosi della squadra ospite sono stati identificati dai poliziotti della Digos in via Tesio dopo aver lanciato un petardo sotto il pullman di un Inter Club.

Controlli

Poco dopo l’apertura dei varchi di accesso all’impianto sportivo, i primi tifosi della Juve giunti nel parcheggio riservato, hanno acceso alcuni fumogeni, il tutto sempre monitorato dagli agenti del dispositivo in atto. La Polizia di Stato ha sorpreso un supporter bianconero di 21 anni in possesso di un fumogeno. Il ragazzo è stato denunciato e allontanato dallo stadio dopo l’emissione nei suoi confronti di un Daspo della durata di un anno da parte del Questore Petronzi. Circa 60 supporters juventini, inoltri, sono stati allontanati dallo stadio dopo essersi presentati ai tornelli senza i biglietti.