Intelligenza artificiale: dopo il corso, contest finale in vista

"Intelligenza artificiale e giovani per una comunità smart". Dopo il percorso di tre incontri, arriva ora l’ultimo appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale, vista come mezzo che promuove nuove competenze e l’aggregazione dei giovani "AI&Giovani per una comunità smart". "La formazione gratuita sull’AI e un contest per ideare progetti di comunità con giovani, dedicato alle persone tra i 15 e i 34 anni. Vuoi approfondire il tema dell’Intelligenza artificiale e delle sue possibili applicazioni in ambito sociale, insieme ad altri giovani?", spiegano gli organizzatori. L’idea è di fare conoscere il mondo della AI, le sue possibili applicazioni, i prossimi utilizzi. Mettersi alla prova sulle applicazioni possibili dell’IA, elaborare un progetto da sviluppare nella propria comunità e partecipare in team al contest finale durante il Social Innovation Campus 2025 del 26 febbraio, i cui posti sono limitati: l’iscrizione è obbligatoria ed è possibile aderire già da ora.

"L’evento diventa un momento unico per trovare ispirazioni da mondi diversi e occasioni d’incontro e di networking", continuano gli organizzatori. Il programma e le modalità di partecipazione sono sui siti www.fondazionetriulza.org e www.cooperho.it. L’incontro si svolgerà a Mind Milano Innovation District in presenza e approfondirà il tema "Talents 4 Social Innovation: Competenze nella Complessità", ovvero la complessità e le competenze necessarie per comprendere e agire nei cambiamenti sociali, economici e ambientali. La discussione partirà dal confronto tra uno scienziato e un economista. Nella seconda parte lo spettacolo "Girls Who Code" porterà il pubblico e i relatori a riflettere sulla condizione delle ragazze nello studio delle materie scientifico-tecnologiche. Per info: marta.carli@cooperho.it, numero 338.7215034. D.F.