Insulti razzisti a Maignan. Fontana: “Inaccettabili”. Sala: “Terrificante, bisogna dire basta”

È unanime la condanna politica sul tema degli insulti urlati dai tifosi dell’Udinese al portiere francese del Milan Mike Maignan durante la partita di sabato scorso. Tra le altre cose, gli ultrà gli hanno gridato “monkey” (“scimmia” in inglese) e avevano continuato anche dopo un avvertimento dello speaker dello stadio di Udine. “È terrificante che ancora si debbano accettare queste situazioni”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. “Sono affermazioni inaccettabili, fuori dal mondo e dal tempo”, è stato il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il messaggio contro il sistema

A seguito degli insulti, Maignan ha pubblicato sui social media un messaggio durissimo contro l’intero sistema che, a suo giudizio, permette impunemente il ripetersi di questi atti: “Non è stato il giocatore ad essere aggredito. È stato l’uomo. È stato il padre di famiglia. Non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui è successo. Abbiamo diffuso comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e nulla è cambiato”.

Il calciatore ha chiesto all’intero sistema di “assumersi la responsabilità” e ha interpellato “gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo, nell’anonimato di una tribuna. Gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di rimanere in silenzio, siete complici. Il club dell’Udinese, che ha parlato solo dell’interruzione della partita come se nulla fosse successo, è complice. Le autorità e il pubblico ministero, con tutto ciò che sta accadendo, se non fate nulla sarete complici anche voi”.

Le reazioni della politica

“Condivido – ha dichiarato il governatore Fontana – che si debba combattere in tutti i modi ogni forma di razzismo. Quello che dobbiamo fare è cercare di studiare quelle che sono le strade migliori e più opportune, tali da far capire che queste affermazioni sono fuori dal tempo, fuori dal mondo, inaccettabili. Bisogna semplicemente essere coesi e combattere tutti quanti nella stessa direzione”.

“È terrificante che ancora si debba accettare negli stadi queste situazioni”, ha detto invece Sala. “Credo che Maignan abbia fatto molto bene e lo capisco anche quando dice che chi non prende una posizione precisa, il club e la procura, è corresponsabile di questa situazione. Quindi è ora di dire basta”.